«Рубин» — «Уфа»: прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата России 26 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Уфа».
Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.
«Характерной для игры «Уфы» в новом сезоне остаётся заметная скромность в атаке. К слову, за четыре сыгранных тура команда нанесла в створ ворот соперников всего лишь 10 ударов. Оборонительные редуты «Рубина» довольно крепкие, так что ждать голевого парада от уфимцев мы бы не стали.
Разумеется, здесь стоит обратить внимание и на то, что казанцы будут играть дома. Болельщики уже могут в некотором количестве посещать стадион, так что поддержка хозяевам обеспечена. Другой плюсик в копилку подопечных Леонида Слуцкого — победа над ЦСКА в прошлом туре. После неё они наверняка будут в отличном настроении.
Результативного матча не ждём, всё-таки обеим командам голы даются с трудом. Однако, на наш взгляд, «Рубин» имеет неплохие шансы зацепиться за очки в предстоящем поединке. Мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.
Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что за шесть очных противостояний между соперниками в Казани хозяева поля ни разу не проиграли. При это за пять последних личных встреч обеими командами было забито только два мяча. Вроде бы 1Х через общий низ напрашивается».
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