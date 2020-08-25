«Рубин» — «Уфа». Прогноз: победа над ЦСКА — только начало для Слуцкого, Дюпина и Хвичи

26 августа «Рубин» примет «Уфу» в матче 5-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Рубин» — «Уфа»
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.
Анализ и прогноз матча 5-го тура РПЛ «Рубин» — «Уфа» (26.08.2020)
Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. РПЛ стремительно набирает ход. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 23-го числа отгремел четвёртый тур, а пятый стартовал уже 25 августа.
Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги упакована в два дня: во вторник открылась двумя матчами, а завершится в среду сразу шестью. «Рубин» и «Уфа» встретятся 26 августа в 18:30 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий наверняка сделал определённые выводы за три тура нового сезона. После достаточно сумбурного старта, в котором было много эмоций и шума, наконец-то удалось одержать победу. Правда, без доли везения тут, конечно, не обошлось.
В прошлой игре на выезде «Рубин» оставил не у дел московский ЦСКА, победив со счётом 2:1. Получилось забить первым на 37-й минуте, но хозяева отыгрались практически сразу же. Дело завершилось практически голливудской развязкой, при которой всё могло повернуться в обе стороны.
Уже на 88-й минуте новичок москвичей Адольфо Гайч мог добить мяч в ворота после дальнего удара Кристиана Бистровича, но казанцев спас голкипер Юрий Дюпин. А вскоре после этого гости дальним ударом забили второй. Времени отыграться у красно-синих фактически не осталось.
«Уфа» после разгромного поражения на своём поле от «Краснодара» (0:3) в первом туре более-менее вернулась в привычное русло. Получилось провести два довольно неплохих матча с «Арсеналом» (3:2) и «Спартаком» (1:1). Однако в прошлом туре уйти от поражения не вышло.
Подопечные Вадима Евсеева принимали «Ростов» и уступили с минимальным счётом. Стоит отметить, что на 39-й минуте они остались в меньшинстве. Красную карточку получил полузащитник Вячеслав Кротов за грубую игру. Оставшееся время хозяева по большей части оборонялись, но оставить свои ворота нетронутыми так и не смогли.
Характерным для игры «Уфы» в новом сезоне остаётся заметная скромность в атаке. К слову, за четыре сыгранных тура команда нанесла в створ ворот соперников всего лишь 10 ударов. Оборонительные редуты «Рубина» довольно крепкие, так что ждать голевого парада от уфимцев мы бы не стали.
Разумеется, здесь стоит обратить внимание и на то, что казанцы будут играть дома. Болельщики уже могут в некотором количестве посещать стадион, так что поддержка хозяевам обеспечена. Другой плюсик в копилку подопечных Леонида Слуцкого — победа над ЦСКА в прошлом туре. После неё они наверняка будут в отличном настроении.
Результативного матча не ждём, всё-таки обеим командам голы даются с трудом. Однако, на наш взгляд, «Рубин» имеет неплохие шансы зацепиться за очки в предстоящем поединке. Мы бы проверили комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.
Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что за шесть очных противостояний между соперниками в Казани хозяева поля ни разу не проиграли. При это за пять последних личных встреч обеими командами было забито только два мяча. Вроде бы 1Х через общий низ напрашивается.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Уфа» 26 августа
«Рубин» после победы над ЦСКА наверняка почувствует уверенность. На наш взгляд, у него на своём поле больше шансов зацепиться за очки. Однако результативной игры ждать не стоит. Обеим командам голы даются с трудом, а «Уфа» вовсе предпочитает отсиживаться в обороне. Статистика очных встреч говорит в пользу хозяев, а с голами в этом противостоянии всегда было туго.
Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.75.
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