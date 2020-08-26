«Рубин» – «Уфа»: ставка Артура Петросьяна на матч 5-го тура чемпионата России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» – «Уфа».
Ставка: победа «Рубина» за 2.11.
«Уфа» — одна из худших команд на старте сезона, что, в общем-то, неудивительно после потери ключевых игроков Фомина и Урунова. В турнирной таблице она 11-я, а если посмотреть на показатели xG, то можно увидеть, что башкирцам к тому же пока везёт – пропустили они меньше, а забили больше, чем должны были. Меньше них (2,4 ожидаемых гола в четырёх матчах) имеет только «Ротор».
По «Рубину» и без статистики видно, что команда интересная, играющая. В прошлом туре заслуженно был обыгран ЦСКА, причём на выезде. Эта победа стала первой для казанцев в сезоне, хотя если взглянуть на тот же xG, больше них в четырёх турах голевых моментов создали лишь «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Хозяева должны быть здесь явно ближе к победе», — сказал Петросьян.
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