Екатерина Александрова — Ким Клейстерс: ставка Сергея Фомина на игру US Open

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го раунда US Open—2020 Екатерина Александрова — Ким Клейстерс.
Ставка: победа Клейстерс с форой (+4) за 1.98.
«Ким Клейстерс завершила карьеру ещё в далеком 2012 году, но заскучала без тенниса и решила вернуться в тур. Пока результаты не впечатляют, но и играет она мало. Всего лишь два официальных турнира провела в начале года и в обоих вылетела на старте. В её оправдание стоит сказать, что соперницы были далеко не простые: Мугуруса и Конта. Да и борьбу бельгийка смогла навязать в обоих матчах.
В межсезонье Клейстерс активно тренировалась и даже успела поучаствовать в выставочных матчах, получив при этом игровую практику. Там Ким удалось выигрывать все три свои встречи.
Что касается Александровой, то она свою игровую практику получала cначала на показательном турнире в Чехии, затем удостоила своим вниманием два официальных турнира в Палермо и Праге. Но без результатов. Играла неважно.
Против такой Александровой можно и нужно бороться. К сожалению для российских болельщиков, Екатерина пребывает в плохой форме. Мало что у неё получается корте. Играет с большим количеством невынужденных ошибок, да и передвижение оставляет желать лучшего. Считаю, что Клейстерс способна в этом матче навязать как минимум борьбу, а как максимум одержать победу»
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