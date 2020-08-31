Клейстерс — Александрова. Прогноз: легенда тенниса удивит первую ракетку России на US Open

Александрова находится не в лучшей форме и много ошибается.

2 сентября Ким Клейстерс и Екатерина Александрова сыграют в матче 1-го круга US Open. Начало — в 1:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Александрову: ставки на победу россиянки принимаются с коэффициентом 1.52. Успех Клейстерс оценён коэффициентом 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Ким Клейстерс — Екатерина Александрова

Аналитики считают, что матч US Open Ким Клейстерс — Екатерина Александрова получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.65, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 2.16. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.91.

Анализ матча 1-го круга US Open Клейстерс — Александрова (02.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

Федерико Дельбонис — Даниил Медведев. Прогноз: уверенный старт россиянина на US Open-2020 Медведев не будет включаться на полные обороты, но всё равно должен уложиться в три партии.

У женщин полноценные соревнования возобновились в начале августа, большинство спортсменок успело принять участие на двух турнирах. Этого вполне достаточно, чтобы почувствовать ритм и набрать кондиции. Правда, состав участниц на этот раз получается крайне скромным. Слишком много отказов.

До Нью-Йорка добрались Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова, Серена Уильямс, Арина Соболенко, Софья Кенин, Йоханна Конта. В основной сетке достаточно россиянок. В принципе, за пределами десятки сеяных начинаются настоящие качели, так что практически у всех есть шансы зайти далеко. Сюрпризов точно будет много.

Екатерине Александровой сходу выпало сражаться с Ким Клейстерс. Легендарная бельгийка завершила карьеру ещё в 2012 году, но сидеть с тремя детьми ей наскучило. Возвращение получилось скомканным из-за коронавируса. В 2020 году она успела отметиться на двух турнирах, оба проходили на харде.

Андрей Кузнецов — Сэм Куэрри. Прогноз: экс первая ракетка России даст бой американцу Кузнецов пропустил более двух лет из-за проблем со здоровьем, но попал в основную сетку US Open.

В обоих случаях всё закончилось уже в первом круге, но тут нужно сказать о жеребьёвке. Играть пришлось с крепкими соперницами: в Дубае попалась Гарбинье Мугуруса (2:6, 6:7), а в Монтеррее — Йоханна Конта (3:6, 5:7). 37-летняя теннисистка выглядела конкурентоспособной, доказав, что руки ничего не забыли.

Подача по прежнему на месте, умная игра на задней линии — тоже. Клейстерс не стала выступать в Нью-Йорке из-за проблем с мышцами живота, но вроде как боль отступила. Если это действительно так, первую ракетку России ожидают проблемы. Дело в том, что Александрова сейчас находится не в оптимальном состоянии.

В Палермо удалось дойти до второго круга, одолев в трёх сетах Кристину Младенович. Дальше проиграла Фионе Ферро в двух партиях. В Праге всё вообще закончилось в первом же круге, преодолевшая квалификацию Леся Цуренко из середины второй сотни рейтинга отдала лишь шесть геймов.

Жереми Шарди — Андрей Рублёв. Прогноз: француз заставит вторую ракетку России понервничать Рублёв проиграл в первом же круге в Нью-Йорке, плохо подавал и двигался хуже обычного.

В Нью-Йорке состоялась победа над крепкой Еленой Рыбакиной (7:5, 7:6) и поражение от квалифая Кристины Макхэйл (1:6, 6:7). Ошибок очень много, а подача выручает далеко не всегда. Никакой стабильности нет и близко, а потому умная Клейстерс наверняка будет чувствовать себя комфортно на задней линии.

Логичнее играть от аутсайдера. Проверять ли П1 за 2.65 — дело вкуса, а вот П1 с форой (+3.5 гейма) за 1.95 или ставка “Клейстерс выиграет как минимум один сет” за 1.69 смотрятся любопытно. В выставочных матчах Ким выглядела неплохо, просто так она россиянку не отпустит.

Ставки на матч US Open Ким Клейстерс — Екатерина Александрова 2 сентября 2020 года

Александрова находится не в лучшем состоянии, в августе она ни разу не прошла дальше второго круга, проигрывая квалифаям. Ошибок очень много, подача выручает далеко не всегда. Клейстерс набирает форму после возвращения в тур, проблемы с мышцами живота остались позади. На наш взгляд, букмекеры недооценивают легендарную бельгийку. Шансы россиянки действительно чуть выше, но давать на Ким 2.65 — это, пожалуй, перебор.

Ставка: победа Клейстерс за 2.65.