Дания — Бельгия: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги наций 5 сентября

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги наций Дания — Бельгия.
Ставка: победа Бельгии за 1.81, тотал больше 2.5 мяча за 1.81.
«Здесь точно будет тотал больше 2,5. В матче сойдутся команды, которые не будут стесняться атаковать.
У бельгийцев вообще сумасшедший атакующий потенциал, так как перед этим матчем все их лидеры в строю, в том числе Азар, Де Брёйне. Датчане также сыграют вполне открыто. Мы получим удовольствие от этого матча, ведь это сборные, которые любят и умеют играть в атакующий футбол, тем более Лига наций им не так важна. Кроме того, нас ждёт результативный матч, где Бельгия всё-таки является фаворитом, поэтому поставлю две ставки: тотал больше 2.5 и победа Бельгии.
Дания сейчас не входит в список сильнейших сборных Европы, скорее находится примерно на одном уровне с российской. Как раз на предстоящем чемпионате Европы наша сборная будет конкурировать с датчанами за выход из группы. В целом Дания очень зависима от Эриксена. Когда он на ходу, как, например, в «Тоттенхэме», это один футболист, а когда без игровой практики, то другой. Сейчас Эриксен сидит на скамейке в «Интере», и я слышал, что от него в миланском клубе хотят избавиться.
У датчан такая команда, где каждый знает свой манёвр и игрой кто-то должен управлять, и как раз это делает Эриксен. Дания будет зависеть от того, где в следующем сезоне будет играть Кристиан. Я думаю, что он сам заинтересован в уходе из «Интера», чтобы постоянно играть, потому что летом состоится чемпионат Европы".
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