Дания — Бельгия: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги наций УЕФА в Копенгагене

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги наций Дания — Бельгия.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.
«Бельгийцы — соперник сборной России по отборочному циклу чемпионата Европы. Эта сборная выиграла все десять матчей в отборе, при этом забила очень много голов: в среднем больше трёх за игру получилось у команды Роберто Мартинеса.
Теперь бельгийцы едут в гости к датчанам, которые тоже очень бодро проявляли себя в ходе отборочного турнира. Да, у них была ничья со Швейцарией (3:3). Со многими другими соперниками датчане справлялись изящно, забивая им помногу голов и чувствуя себя комфортно в матчах и с мячом, и без мяча. Наверное, именно такова будет судьба сборной Дании в матче с Бельгией, потому что бельгийцы как раз любят и умеют держать мяч под своим контролем.
Бельгийцы после чемпионата мира 2018 года суммарно во всех турнирах провели восемь выездных матчей, из них семь выиграли и один проиграли. В предыдущем розыгрыше Лиги Наций они проиграли сборной Швейцарии со счетом 2:5.
Я думаю, ни для кого не секрет, что сборная Бельгии — это команда, которая забивает помногу. Учитывая класс игроков Дании и класс игроков Бельгии, можно предположить, что голы в этом матче будут. Сейчас на первый план выйдет индивидуальное мастерство футболистов, а не сыгранность, которой просто невозможно добиться, поскольку футболисты собрались в сборные первый раз с конца 2019 года.
Я верю в то, что будет достаточно много ошибок. Класс исполнителей обеих команд позволит им забить три мяча на двоих. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 2.5, который оценивается коэффициентом 1.83. Смотрим матч и переживаем за то, чтобы мяч почаще попадал в ворота».
- 5 сентября 2020
-
10:45
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:00
- 4 сентября 2020
-
20:45
-
20:00
-
19:35
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:48
-
13:00