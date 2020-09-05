Дания — Бельгия: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги наций УЕФА в Копенгагене

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги наций Дания — Бельгия.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.



«Бельгийцы — соперник сборной России по отборочному циклу чемпионата Европы. Эта сборная выиграла все десять матчей в отборе, при этом забила очень много голов: в среднем больше трёх за игру получилось у команды Роберто Мартинеса.



Теперь бельгийцы едут в гости к датчанам, которые тоже очень бодро проявляли себя в ходе отборочного турнира. Да, у них была ничья со Швейцарией (3:3). Со многими другими соперниками датчане справлялись изящно, забивая им помногу голов и чувствуя себя комфортно в матчах и с мячом, и без мяча. Наверное, именно такова будет судьба сборной Дании в матче с Бельгией, потому что бельгийцы как раз любят и умеют держать мяч под своим контролем.



Бельгийцы после чемпионата мира 2018 года суммарно во всех турнирах провели восемь выездных матчей, из них семь выиграли и один проиграли. В предыдущем розыгрыше Лиги Наций они проиграли сборной Швейцарии со счетом 2:5.



Я думаю, ни для кого не секрет, что сборная Бельгии — это команда, которая забивает помногу. Учитывая класс игроков Дании и класс игроков Бельгии, можно предположить, что голы в этом матче будут. Сейчас на первый план выйдет индивидуальное мастерство футболистов, а не сыгранность, которой просто невозможно добиться, поскольку футболисты собрались в сборные первый раз с конца 2019 года.



Я верю в то, что будет достаточно много ошибок. Класс исполнителей обеих команд позволит им забить три мяча на двоих. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 2.5, который оценивается коэффициентом 1.83. Смотрим матч и переживаем за то, чтобы мяч почаще попадал в ворота».