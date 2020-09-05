Дания — Бельгия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Дания — Бельгия.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80, тотал второго тайма больше 1.5 мяча за 2.10.
«Это группа 2 Лиги А. Здесь еще англичане и исландцы. Дания — против команды, которая показывает один из самых ярких футболов в Европе. Не будет Кевина де Брёйне, и это потеря. Но там настолько мощный подбор игроков, что его есть кем заменить. Лукаку вызван, Эден Азар, но не знаю, будет ли он играть. Однако где Бельгия, а где Дания. Посерьезнее бельгийцы. Очень мало пропускали в отборочном цикле. В матче со сборной России россияне дважды сумели им забить.
В 7 предыдущих официальных матчах сборной Дании из 10 и в 5 последних матчах Бельгии из 7 во втором тайме забивалось больше одного гола. Почему бы не попробовать сыграть верх в этом матче. «Тотал больше 2,5 мяча» за 1,8. Стоит рассмотреть И «тотал второго тайма больше 1,5 мяча» за 2,1. Пусть и без зрителей, но во втором тайме при помощи замен можно добавить. Верю, что голы будут, особенно во втором тайме».
- 5 сентября 2020
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