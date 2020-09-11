СКА — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Хоккейная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ СКА — «Локомотив».
Ставка: второй период результативнее первого за 2.01.
«Локомотив» выглядит воодушевлённо и уверенно двигается на старте сезона: победы во всех трёх матчах. В матче с «Динамо» ярославцы показали невероятную выдержку во втором отрезке, выстояв в меньшинстве: 4 удаления, одно на 4 минуты. У команды хватило сил на натиск в третьем периоде. Молодёжь «Локомотива» не подвела!
Матч в Санкт-Петербурге будет с особой искринкой, ведь в СКА есть своя талантливая мощь. В копилке СКА две победы, очки во всех трёх матчах. СКА не пропускает в первых периодах на старте чемпионата! Тренд ли это, отличительная черта — сезон покажет! «Локомотив» забросил первым только в дебютном матче со «Спартаком». Здесь стабильность пока не прослеживается. Но наверняка главный тренер «Локомотива» знает больше нас, заострит внимание на давление именно в стартовом отрезке.
У обеих команд сильные третьи периоды. Предпочитаю выбрать опцию, которая кажется более-менее безопасной: найти красивый кэф, сконцентрированный на первом отрезке. Матч такого уровня обещает закручивать интригу и событийность от периода к периоду, поэтому я бы хотела поверить в то, что в первом отрезке голов будет меньше, чем во втором».
- 11 сентября 2020
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