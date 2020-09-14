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«Амур» – «Динамо» Москва: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

«Амур» – «Динамо» Москва: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Амур» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.72.

«Динамовцам наконец-то удалось выиграть в этом сезоне. Победа была добыта в очень непростом матче против «Барыса». На протяжении всей игры динамовцы уступали, перед третьим периодом в две (!) шайбы, на последних секундах сумели перевести игру в овертайм, где и вырвали победу.

Эта победа добавит игрокам уверенности в своих силах, она очень важна в плане психологии. «Амур» стартовал ещё более неудачно – у команды одни поражения. Без легионеров у команды ничего не получается. У «Динамо» не должно возникнуть никаких проблем.

Уверенная победа москвичей с разницей три, а может и четыре шайбы».

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