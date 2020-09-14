«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 1-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Ставка: обе забьют за 2.24.
«Когда я вижу названия этих команд, стоящих друг напротив друга в расписании, то думаю, что забивать они вообще не должны.
И «Шеффилд», и «Вулверхэмптон» играют в три центральных защитника. Тренеры команд уделяют очень серьёзное внимание обороне. Они лучше чувствуют себя на свободном пространстве, нежели владея мячом и в позиционных атаках. Но какие аргументы есть в пользу того, что голы всё-таки будут?
«Вулверхэмптон» выделялся в прошлый сезон тем, что он находил возможность отыгрываться. Он часто пропускал первым, но потом забивал и, как правило, играл вничью и иногда побеждал.
Поэтому я думаю, что исключать гол «Вулвз» не стоит, тем более что у этой команды состав поразнообразнее и поинтереснее.
Кроме того у «Шеффилда» меняется вратарь. Дин Хендерсон прекрасно провёл прошлый сезон, но покинул команду, теперь, видимо, основным станет Аарон Рэмсдэйл, которого «Шеффилд» приобрел у «Борнмута». При этом «Шеффилд» выступает на своём стадионе, а там он забивает регулярно. Думаю, что коллектив Криса Уайлдера тоже сможет отличиться.
Я рискну и поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 2.24».
- 14 сентября 2020
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