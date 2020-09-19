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Ковингтон — Вудли на UFC Fight Night: где смотреть онлайн, прогнозы и коэффициенты

Ковингтон — Вудли на UFC Fight Night: где смотреть онлайн, прогнозы и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Бой Колби Ковингтон — Тайрон Вудли состоится 20 сентября 2020 года. Поединок в полусредней весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 7:00 мск.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор». Все бои ивента покажет UFC Fight Pass.

Букмекеры считают фаворитом Ковингтона: поставить на победу Колби можно с коэффициентом 1.29. Успех Вудли идёт за 3.70, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

При этом эксперты уверены, что бой получится затяжным. Если поединок пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на досрочное завершение предлагается за 2.50.

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