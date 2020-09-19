Ковингтон — Вудли на UFC Fight Night: где смотреть онлайн, прогнозы и коэффициенты
Бой Колби Ковингтон — Тайрон Вудли состоится 20 сентября 2020 года. Поединок в полусредней весовой категории состоится в рамках турнира UFC Fight Night. Начало — не ранее 7:00 мск.
Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор». Все бои ивента покажет UFC Fight Pass.
Букмекеры считают фаворитом Ковингтона: поставить на победу Колби можно с коэффициентом 1.29. Успех Вудли идёт за 3.70, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.
При этом эксперты уверены, что бой получится затяжным. Если поединок пройдёт всю дистанцию, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на досрочное завершение предлагается за 2.50.
- 19 сентября 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:10
-
20:46
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
Партнерский контент