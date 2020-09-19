«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз Александра Елагина на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «МЮ» с форой (–1.5) за 2.02.

«В первом туре, в матче на своем поле, лондонцы одержали победу над «Саутгемптоном» (1:0) благодаря точному удару Заа. Кстати, Заа в своё время был игроком «Манчестер Юнайтед». Правда, пробыл он там недолго и вернулся обратно в «Кристал Пэлас».



Напомню, в прошлом сезоне столичные «орлы» в «Театре мечты» праздновали неожиданную победу — 2:1. Нидерландец Патрик ван Анхольт на 93-й минуте огорчил Давида Де Хеа, а вместе с ним и многомиллионную армию болельщиков «красных дьяволов». Кроме того, в том матче хозяева не реализовали пенальти: Рашфорд не забил при счете 0:1 — попал в штангу.



В начале этого сезона «Манчестер Юнайтед» пока более чем скромно ведёт себя на трансферном рынке. Команда купила только 23-летнего нидерландского полузащитника Ван де Бека из «Аякса». До окончания трансферного окна ещё есть время, оно закончится 5 октября. Но закрывается оно для операций с континентальными клубами из других лиг, а вот в Великобритании окно будет продлено до 16 октября. Основной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» остаётся Санчо из дортмундской «Боруссии», за которого немцы требуют не менее 100 миллионов фунтов стерлингов.



Пока придётся Сульшеру обходиться теми игроками, которые у него есть. Состав у «Юнайтед» очень сильный, он позволяет решать самые серьёзные задачи.



Думается мне, что в этот раз «Кристал Пэлас» не сумеет устоять. «Красные дьяволы» выиграют у лондонцев с форой (–1.5)».