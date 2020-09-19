«Лидс» — «Фулхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура АПЛ 19 сентября

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Лидс» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Лидса» с форой (-1) за 2.23.

«Обе команды стартовали весело. «Фулхэм» на своем поле пропустил 3 в матче с «Арсеналом» и угрозой для Мигеля Артеты не стал. «Лидс» же устроил выдающуюся перестрелку с «Ливерпулем». Думаю, этот матч уже вошел в историю английской Премьер-лиги.



Эти два матча показали разницу в классе двух команд, только пришедших из Чемпионшипа. Мне кажется, «Лидс» обладает составом, чтобы биться за верхнюю часть турнирной таблицы. «Фулхэм» – чтобы биться за выживание.



В прошлом году, когда команды играли на этом стадионе, «Лидс» выиграл со счетом 3:0. Мне кажется, будет что-то подобное и сейчас.



«Лидс» играет результативно — 2 гола или более в 5 матчах из 7 на домашнем стадионе. Думаю, «Фулхэму» будет крайне сложно играть с «Лидсом», который находится в таком состоянии. Думаю, можно взять хозяев с Ф (-1) на эту встречу».