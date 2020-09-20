«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз Михаила Поленова на матч Примеры 20 сентября

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.76.

«В иной ситуации, если бы матч проходил со зрителями, у Мадрида было бы гораздо больше проблем. „Аноэта“ — очень непростой стадион, не случайно там гранды играют с большим трудом, а „Барселона“ вообще очень долго там не могла победить, даже в годы собственного расцвета. Это сложный выезд.



Но сейчас „Реал Сосьедад“ демонстрирует совсем не ту игру, которую от него ждут болельщики. И это началось ещё в прошлом сезоне, весной, во время доигровки чемпионата. Тот отрезок команде не удался.



И сейчас, после разочаровывающей ничьей 1:1 с „Вальядолидом“ в первом туре, можно говорить, что Сан-Себастьян себя по-прежнему не обрёл.



Сейчас трудно судить, что собой представляет мадридский „Реал“. Его игра с „Сити“ в ЛЧ не очень показательна, это было давно. Зато концовку прошлого чемпионат „Реал“ провел сдержанно и солидно. Недавно Мадрид обыграл „Хетафе“ 6:0 в товарищеском матче.



Для меня Мадрид — фаворит. У „Реала“ гораздо меньше проблем, игровых проблем у него вообще нет, а если есть, то решаются они Зиданом достаточно уверенно. Потеря Иско — не самая большая потеря.



Для „Реала“ очень важно уверенно стартовать. С первых туров гранды никуда не летят, потому что улететь не туда. Они будут набирать на дистанции.



Мой прогноз — гостевая победа „Реал Мадрид“ с коэффициентом 1.76. Вполне рабочий вариант».