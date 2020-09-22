«Краснодар» — ПАОК: дай точный прогноз на матч Лиги чемпионов — получи 500 рублей!
Сегодня, 22 сентября, «Краснодар» встречается с ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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