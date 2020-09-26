«Эльче» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эльче» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ничья или победа «Реала Сосьедад» в один мяч за 1.67.

«Удивительный случай: «Эльче» провёл последний матч прошлого сезона 23 августа. Команда Хорхе Алмирона выиграла плей-офф за последнюю путёвку в Примеру, обыграв двух соперников — «Сарагосу» в полуфинале и «Жирону» в финале — по одинаковому сценарию. «Эльче» заканчивал со счётом 0:0 первый домашний матч, а это означало, что в случае нулевой ничьей и в ответной игре «Эльче» бы вылетал как команда, занявшая более низкое место в национальном чемпионате. И в обоих случаях «Эльче» побеждал в гостях 1:0 за счёт позднего гола — на 82-й минуте в Сарагосе и на 96-й минуте в Жироне. В общем, хладнокровия и характера «Эльче» не занимать.



Из-за позднего окончания прошлого чемпионата «Эльче» пропустил два стартовых тура, так что этот матч станет для команды первым после возвращения в Примеру. Однако о форме можно судить по её матчу недельной давности на «Камп Ноу» в Кубке Гампера. «Эльче» проиграл «Барселоне» лишь 0:1.



«Реал Сосьедад» тем временем успел завершить два матча вничью, причём если в Вальядолиде (1:1) баски выглядели крайне невнятно, то в матче против мадридского «Реала» удивили, сумев сохранить нулевую ничью.



Но с созиданием у «Реала Сосьедад» проблемы. Заменить ушедшего Эдегора не так-то просто. Вдобавок у «Ла Реала» травмированы Ильярраменди и Сангальи, плюс под вопросом участие в игре Субельдии и Сальдуа.



Пусть «Реал Сосьедад» тут и фаворит, но я бы не удивился и ничьей. Поставлю на то, что здесь будет или ничья, или победа «Реала Сосьедад» с разницей в один мяч».