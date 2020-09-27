«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии в Лондоне

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл».

Ставка: тотал меньше 2.75 гола за 1.92.

«В минувшем туре «Тоттенхэм» прекрасно использовал проблемы «Саутгемптона». «Святые» хорошо прессингуют, но уязвимы перед быстрыми атаками, когда снижается собственная энергичность. С «Ньюкаслом» такое не пройдет, потому что команда Брюса сидит гораздо глубже в обороне. «Сороки» играют за счет контратак и стандартов. «Шпорам» придется действовать первым номером. Не уверен, что подопечные Моуринью к этому готовы.



«Ньюкасл» провел отвратительную встречу с «Брайтоном». Но только начало сезона, матч на матч не приходится. Думаю, на «Тоттенхэм» «сороки» должны собраться. В общем, не верю в результативную и зрелищную игру. Предлагаю взять азиатский тотал 2,75, естественно, меньше».