«Тоттенхэм» – «Ньюкасл»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии в Лондоне

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Ньюкасл».
Ставка: тотал меньше 2.75 гола за 1.92.
«В минувшем туре «Тоттенхэм» прекрасно использовал проблемы «Саутгемптона». «Святые» хорошо прессингуют, но уязвимы перед быстрыми атаками, когда снижается собственная энергичность. С «Ньюкаслом» такое не пройдет, потому что команда Брюса сидит гораздо глубже в обороне. «Сороки» играют за счет контратак и стандартов. «Шпорам» придется действовать первым номером. Не уверен, что подопечные Моуринью к этому готовы.
«Ньюкасл» провел отвратительную встречу с «Брайтоном». Но только начало сезона, матч на матч не приходится. Думаю, на «Тоттенхэм» «сороки» должны собраться. В общем, не верю в результативную и зрелищную игру. Предлагаю взять азиатский тотал 2,75, естественно, меньше».
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