«Тамбов» — «Арсенал» Тула: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура РПЛ в Саранске

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Арсенал» в 10-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/21.

Ставка: ИТБ 1 гола «Тамбова» за 2.15.

«Тамбову» пришлось отпустить Обухова, не имели морального права удерживать его в клубе. Он пошёл на повышение. Да, это важный игрок был для «Тамбова», но за него получили какие-то деньги. К тому же у «Тамбова» атака — не самая проблемная линия, там есть выбор: есть Панченко, есть Карапетян, есть Костюков, есть Онугха, который мне очень импонирует (его взяли из «Краснодара-2»).



У «Арсенала» очевидны проблемы в защите. Редкий случай, когда команда не пропускает. От «Зенита» — 3, от «Ростова» — 3, от «Химок» пропускали, даже от «Салюта» в Кубке России. А «Тамбов» в Саранске обычно очень активно действует. Не повезло, что «Спартаку» не забили — у Обухова стопроцентный момент был. Но сейчас удача должна вернуться к тамбовчанам, моменты они создают.



Это важный матч для «Тамбова», в таких играх надо набирать очки, настрой будет максимальным. Поставлю на то, что больше 1 гола забьёт «Тамбов».