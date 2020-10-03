«Валенсия» — «Бетис»: ставка Александра Вишневского на матч Примеры с коэффициентом 3.93

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Бетис».
Ставка: победа «Бетиса» в один мяч за 3.93.
«Валенсия» в турнирной таблице намного выше ее объективного уровня. Валенсийцам часто везло, но по составу этого сезона «Валенсия» явно слабее «Бетиса». Севильянцы хорошо начали чемпионат — два победы в двух турах. Но сложный матч с мадридским «Реалом» привел не только к проигрышу (1:2), но и к перерасходу сил, которых совсем не хватало спустя три дня в матче в Хетафе, где «Бетис» получил 0:3. Думаю, теперь команда Мануэля Пеллегрини соберется и покажет свой уровень.
Увы, не один я ожидаю прогресса «Бетиса» и ухудшения результатов «Валенсии» — в линии «Бетис» идет фаворитом матча на «Месталье» даже после двух поражений подряд. Чтобы найти на этот матч коэффициент повыше, рискну поставить на победу «Бетиса» с разницей в один мяч".
- 3 октября 2020
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