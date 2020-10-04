«Барыс» – СКА: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» – СКА.
Ставка: итоговая победа СКА за 2.00.
«Последний матч в чемпионате «Барыс» провел… 14 сентября. Команда взяла паузу в чемпионате из-за проблем со здоровьем у игроков. Так что состояние «Барыса» далеко не оптимальное. Команда выбилась из игрового ритма, длительная пауза не может не сказаться на игре и результате.
У СКА тоже проблемы с составом. Который уже матч команда будет проводить полумолодежным составом, но в то же время ребятам нужно отдать должное – молодцы. Бьются, стараются показать себя и принести максимум пользы команде. Состав СКА все время поддерживается, вливаются новые игроки, приезжают хоккеисты в том числе из низших американских лиг. Работа ведется серьезная.
СКА показывает хороший результат в последних матчах. Выбираю победу СКА за весьма неплохой коэффициент 2.00».
- 4 октября 2020
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15