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«Барыс» – СКА: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

«Барыс» – СКА: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» – СКА.

Ставка: итоговая победа СКА за 2.00.

«Последний матч в чемпионате «Барыс» провел… 14 сентября. Команда взяла паузу в чемпионате из-за проблем со здоровьем у игроков. Так что состояние «Барыса» далеко не оптимальное. Команда выбилась из игрового ритма, длительная пауза не может не сказаться на игре и результате.

У СКА тоже проблемы с составом. Который уже матч команда будет проводить полумолодежным составом, но в то же время ребятам нужно отдать должное – молодцы. Бьются, стараются показать себя и принести максимум пользы команде. Состав СКА все время поддерживается, вливаются новые игроки, приезжают хоккеисты в том числе из низших американских лиг. Работа ведется серьезная.

СКА показывает хороший результат в последних матчах. Выбираю победу СКА за весьма неплохой коэффициент 2.00».

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