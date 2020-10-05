Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Григор Димитров – Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Григор Димитров – Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»
Ставки / Прогнозы 0

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Григор ДимитровСтефанос Циципас в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Ставка: победа Циципаса и меньше 41 гейма за 1.98.

«Я разговаривала с болгарскими СМИ пару месяцев назад и сказала, что Григор добавит в ближайшее время. И сейчас так и вышло. Димитров действительно выглядит гораздо лучше, чем на ряде турниров старта сезона и в целом по игре. Качественно играет болгарин, победил того же Синнера в Риме. Но против Циципаса трудно ему будет, особенно в пятисетовике. Пять сетов на грунте — это точно не для Димитрова. Долгие розыгрыши, небольшое преимущество от подачи… А Стефанос рос на грунте, на нём делал первые успешные шаги в профессионалах. В Гамбурге он был очень близок к титулу, но Рублёв смог его переиграть. Димитров на медленных кортах вряд ли сможет такое повторить.

Не исключаю, что Димитров где-то зацепится в этом матче, может, сет вырвет. Но Циципас отошёл от матча с Мунаром, где реально мог проиграть, набрал ход. Теперь Стефаноса немногие готовы остановить. Считаю, что Циципас выиграет и будет сыграно не более 40 геймов», — сказала Чакветадзе.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020