Григор Димитров – Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Григор Димитров – Стефанос Циципас в 1/8 финала «Ролан Гаррос».



Ставка: победа Циципаса и меньше 41 гейма за 1.98.



«Я разговаривала с болгарскими СМИ пару месяцев назад и сказала, что Григор добавит в ближайшее время. И сейчас так и вышло. Димитров действительно выглядит гораздо лучше, чем на ряде турниров старта сезона и в целом по игре. Качественно играет болгарин, победил того же Синнера в Риме. Но против Циципаса трудно ему будет, особенно в пятисетовике. Пять сетов на грунте — это точно не для Димитрова. Долгие розыгрыши, небольшое преимущество от подачи… А Стефанос рос на грунте, на нём делал первые успешные шаги в профессионалах. В Гамбурге он был очень близок к титулу, но Рублёв смог его переиграть. Димитров на медленных кортах вряд ли сможет такое повторить.



Не исключаю, что Димитров где-то зацепится в этом матче, может, сет вырвет. Но Циципас отошёл от матча с Мунаром, где реально мог проиграть, набрал ход. Теперь Стефаноса немногие готовы остановить. Считаю, что Циципас выиграет и будет сыграно не более 40 геймов», — сказала Чакветадзе.