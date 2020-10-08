«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Сибирь».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 3.40.



«Оба соперника выступают в последнее время неважно и свои предыдущие матчи проиграли. «Салават» огрёб в Казани, «Сибирь» получила дома от «Северстали». С учётом того, что соперники сейчас взялись чередовать победы и поражения, то по идее выигрывать должны оба, но так не бывает.



Получается, наиболее злободневным оказывается вопрос: кому победа больше нужна? Казалось бы, ответ ясен: «Сибири», которая нынче подвисает на границе зоны плей-офф. Но тут в дело вступают внутридивизионные «разборки», которые на примере дивизиона Чернышёва мы наблюдаем все последние годы. Когда разница между первой и второй командами составляет одно-два очка, но при этом первая команда, естественно, занимает в конференции второе место. А вторая чуть ли не вылетает из зоны плей-офф (а бывает, и вылетает). Понятно, что при наличии живых «Авангарда» и «Салавата» новосибирцы вряд ли смогут занять первое место в дивизионе, но вот попортить лидерам кровь могут, да ещё как.



То есть «Салавату» очки нужны ничуть не меньше. Но мы видим, что, несмотря на двукратное преимущество по победам в «междусобойчиках», сибиряки в последнее время играют с уфимцами достаточно успешно. Скажем, в прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами, а в позапрошлом «Сибирь» и вовсе взяла три матча из четырёх.



Но лично мне всё-таки кажется, что на этот раз «Сибирь» приезжает в Уфу практически без шансов. Не станут «юлаевцы» играть с огнём и подпускать к себе третью команду дивизиона. Поэтому «Сибирь» в Уфе будет бита не так чтобы наотмашь, но достаточно, причём в основное время. И разница заброшенных и пропущенных шайб будет нормальной – две-три, а больше «Салавату» и не нужно», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз: Ларсен, Бирюков и Амиров порадуют зрителей в Уфе Уфимцы по-прежнему играют фактически вторым составом, но выглядят симпатично.