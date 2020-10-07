«Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз: Ларсен, Бирюков и Амиров порадуют зрителей в Уфе

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.43, успех «Сибири» идёт за 2.44.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» 8 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» 8 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» (08.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В четверг, 8 октября, состоятся четыре матча. В 17:00 мск в Уфе местный «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с «Сибирью». Обе команды предыдущие встречи проиграли.

К уфимцам нет никаких вопросов. Они по-прежнему вынуждены действовать вторым составом, поскольку подавляющее большинство основной обоймы находится на карантине. Молодёжь бьётся и старается, а главное — стабильно набирает очки. Три победы в пяти поединках на таком фоне — отличный результат.

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Накануне разгромно уступили в «зелёном дерби» (1:4), но это ожидалось. «Ак Барс» был чертовски зол после трёх неудач подряд и имел огромное преимущество. Нанёс в 2,5 раза больше бросков (43:17), не ослаблял хватку, давил. При этом вплоть до 43-й минуты счёт оставался равным, а в равных составах уфимцы пропустили лишь однажды.

В общем, получилось вполне достойно. Видно, что молодёжь наелась и подустала, однако Николай Цулыгин на пресс-конференции обнадёжил. Лидеры в ближайшие дни пройдут дополнительное обследование, после чего постепенно начнут возращаться в строй. Скоро команда войдёт в рабочую колею.

Ну а пока в Башкортостан пожалует «Сибирь». Не успел состав у новосибирцев приблизиться к оптимальному и устаканиться, как снова начались проблемы. Накануне из-за травм потеряли сразу трёх легионеров, так что первая тройка и большинство непременно просядут. А это повышает шансы хозяев.

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Справедливости ради, «снеговики» и до того не отличались стабильностью. Вот уже семь матчей подряд они чередуют победы и поражения. Если верить этой тенденции, пришло время брать два очка. Правда, сомнений достаточно. С «Северсталью» (2:3 Б) подопечные Николая Заварухина откровенно разочаровали.

Они постоянно проигрывали единоборства и упустили сразу несколько возможностей добыть победу. При счёте 2:1 не смогли забить в формате «5 на 3», а потом команду подвёл Микаэль Руохомаа, получивший на ровном месте «2+20». Череповчане сравняли счёт, а из пяти буллитов забили три.

При прочих равных на стороне зелёных будет лишний день отдыха и свой лёд. Кадровые проблемы ожидают обе стороны, так что равная линия букмекеров кажется вполне логичной. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.95 и тоталом меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.73. Без легионеров новосибирцам потребуется время, чтобы разобраться с новыми сочетаниями и вкатиться.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» 8 октября 2020 года

Кадровые проблемы есть у обеих команд: «СЮ» продолжает играть молодёжью из-за коронавируса, у «Сибири» накануне сразу три легионера получили травмы. На таком фоне лезть в исход слишком опасно. Возьмём низ в первом периоде. «Снеговикам» без ключевых исполнителей наверняка потребуется время, чтобы разобраться с новыми сочетаниями.

Ставка: тотал меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 1.73.