Англия — Дания: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча 14.10.2020

14 октября сборная Англии примет Данию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.96.



Букмекеры не уверены, что матч второй группы лиги А Англия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Ставки на обе забьют принимаются за 1.80.