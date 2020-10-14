Италия – Нидерланды: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Италия – Нидерланды.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.82.



«Под руководством Манчини Италия добивается очень серьёзных результатов. У неё отличные позиции в сложной группе. И вообще для Италии очень кстати перенос ЧЕ. За год команда станет сильнее, и на Евро-2021 от неё можно ждать самых больших результатов, вплоть до выхода в финал (как минимум).



У голландцев очередной переходный период. Под руководством нового тренера Голландия ничего особенного пока не показала, и она не забивает. Притом что эта сборная всегда славилась разнообразием атакующих футболистов и умением забивать голы.



С другой стороны, Италия почти не пропускает. Поэтому мне вырисовывается минимальная победа Италии, например 1:0. Много голов в этом матче не будет. Италия играет консервативно, ну и Голландия не в очень хорошей форме.



Для обеих команд это третий матч за короткий срок, и усталость у ведущих игроков должна сказаться.



Поэтому любопытно попробовать в этом матче не очень популярную ставку на ТМ (2.5)», — сказал Черданцев.

Италия — Нидерланды. Прогноз: Иммобиле и Промес уйдут в тень, всё решат Ван Дейк с Бонуччи За три тура в Лиге наций команды на двоих забили всего три гола.