Италия – Нидерланды: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Италия – Нидерланды.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.82.
«Под руководством Манчини Италия добивается очень серьёзных результатов. У неё отличные позиции в сложной группе. И вообще для Италии очень кстати перенос ЧЕ. За год команда станет сильнее, и на Евро-2021 от неё можно ждать самых больших результатов, вплоть до выхода в финал (как минимум).
У голландцев очередной переходный период. Под руководством нового тренера Голландия ничего особенного пока не показала, и она не забивает. Притом что эта сборная всегда славилась разнообразием атакующих футболистов и умением забивать голы.
С другой стороны, Италия почти не пропускает. Поэтому мне вырисовывается минимальная победа Италии, например 1:0. Много голов в этом матче не будет. Италия играет консервативно, ну и Голландия не в очень хорошей форме.
Для обеих команд это третий матч за короткий срок, и усталость у ведущих игроков должна сказаться.
Поэтому любопытно попробовать в этом матче не очень популярную ставку на ТМ (2.5)», — сказал Черданцев.
- 14 октября 2020
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:42
-
07:42
-
07:00
- 13 октября 2020
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:07
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:30