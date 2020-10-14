Италия — Нидерланды: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Нидерланды.



Ставка: победа Италии и меньше 3 мячей в матче за 4.05.



«В рамках одного из самых интересных матчей квалификации Лиги наций сыграют итальянская и нидерландская сборные. Интересен этот матч, потому что встречаются две равные, молодые и опасные команды.



В своей группе они лидируют. Первое место за Италией – пять очков, а второе – за Нидерландами с четырьмя очками. Причём дышит в спину обеим командам Польша, у которой тоже в активе четыре балла.



Думаю, эта игра будет очень интересна с точки зрения тактики. В их прошлой встрече в сентябре они выдали замечательный перформанс с опасными моментами, контратаками, красивыми ударами. В той игре сильнее оказалась всё-таки Италия. Но Нидерланды выступили ничуть не хуже.



Сейчас соперники уже лучше знают друг друга. Обе сборные провели достаточное количество матчей за два месяца. Очная встреча также помогла тренерам определить тактику на ответную игру.



Прошлый матч несколько дней назад итальянцы провели с Польшей. Хоть встреча и завершилась со счётом 0:0, подопечные Манчини всё равно отдали много сил для победы. Они часто атаковали с флангов, было много прострелов. Но полякам банально повезло.



Но Италии всё равно улыбнулась удача. Ведь Нидерланды тоже в своей игре с Боснией и Герцеговиной сыграли в нулевую ничью. Голландцы в том матче также доминировали, но смотрелись не столь уверенно. Активизировались они только под самый конец игры, но открыть счёт не смогли.



Таким образом, я считаю, что команды сейчас слишком устали. Такого же разнообразия моментов и опасных атак в их ответном матче ждать не стоит. Думаю, они мало забьют. Сильнее, по моему мнению, окажется снова Италия. Она всё-таки показывает более задорный футбол. Думаю, у итальянцев ещё есть силы на последний рывок в этой игре», — сказал Калиниченко.

Италия — Нидерланды. Прогноз: Иммобиле и Промес уйдут в тень, всё решат Ван Дейк с Бонуччи За три тура в Лиге наций команды на двоих забили всего три гола.