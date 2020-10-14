Португалия — Швеция: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги наций Португалия — Швеция.



Ставка: победа Португалии и меньше 3 мячей в матче за 2.04.



«Сегодня говорим о Лиге наций, если точнее, то о матче сборных Португалии и Швеции. При взгляде котировки мне кажется заманчивой ставка на победу Португалии при тотал меньше 2.5.



Португалия здорово выглядит в своей группе, чего не скажешь о Швеции. В недавнем матче с Россией мы увидели, что скандинавы в обороне не безупречны, а в атаке могут играть хорошо, только когда соперник устаёт и выглядит не очень мобильно. Про португальцев так не скажешь, они умеют дожимать, умеют реализовать те моменты, которые создают. К тому же это команда низовая и домашняя.



Исходя из вышесказанного, уверен, что Португалия выиграет, а Швеция не забьёт, но победа Португалии будет не громкой. Если хотите ставку на счёт, то попробую поставить на 2:0. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Казаков.

Португалия — Швеция. Прогноз: Берг, Ларссон и Классон остановят Роналду в Лиссабоне Шведы потерпели три поражения в трёх матчах, хотя смотрелись неплохо