Португалия — Швеция: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги наций Португалия — Швеция.
Ставка: победа Португалии и меньше 3 мячей в матче за 2.04.
«Сегодня говорим о Лиге наций, если точнее, то о матче сборных Португалии и Швеции. При взгляде котировки мне кажется заманчивой ставка на победу Португалии при тотал меньше 2.5.
Португалия здорово выглядит в своей группе, чего не скажешь о Швеции. В недавнем матче с Россией мы увидели, что скандинавы в обороне не безупречны, а в атаке могут играть хорошо, только когда соперник устаёт и выглядит не очень мобильно. Про португальцев так не скажешь, они умеют дожимать, умеют реализовать те моменты, которые создают. К тому же это команда низовая и домашняя.
Исходя из вышесказанного, уверен, что Португалия выиграет, а Швеция не забьёт, но победа Португалии будет не громкой. Если хотите ставку на счёт, то попробую поставить на 2:0. Посмотрим, чем всё закончится», — сказал Казаков.
- 14 октября 2020
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