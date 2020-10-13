Португалия — Швеция. Прогноз: Берг, Ларссон и Классон остановят Роналду в Лиссабоне

14 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Португалия — Швеция. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 7.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Португалия — Швеция 14 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Португалия — Швеция 14 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Поставить на обе забьют можно за 2.10. На гол в первые 15 минут дают 3.40.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги наций УЕФА Португалия — Швеция (14.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

Украина — Испания. Прогноз: 90 минут боли для Андрея Шевченко. Фати и Рамос слишком хороши Украинская сборная проиграла четыре последних матча испанцам с общим счётом 0:10.

Третий тур остался позади. Впереди четвёртый, после которого футболисты отбудут в расположение клубов. 14 октября в Лиссабоне на стадионе “Жозе Алваладе” сборная Португалии будет выяснять отношения со Швецией, начало — в 21:45. Соперники находятся в абсолютно разных ситуациях.



У хозяев всё в полнейшем порядке. Семь очков в трёх встречах и первое место в группе. В сентябре добыли две уверенные победы над аутсайдерами квартета: без вариантов разгромили Хорватию (4:1) и воспользовались ошибками Швеции (2:0). А в ноябре выдержали самое сложное.



В воскресенье сыграли вничью со сборной Франции (0:0) в гостях. Результат по делу, игра получилась абсолютно равной. Несмотря на отсутствие голов, моментов было вполне достаточно, вот только с реализацией не заладилось. Подопечные Фернанду Сантуша лидируют в группе, а с главным конкурентом оставшийся матч проведут дома.

Боливия — Аргентина. Прогноз: Месси задохнётся в горах, Лаутаро и Паредес не выручат В трёх выездных матчах с Боливией «альбиселесте» набрали всего одно очко.

То есть промежуточное положение замечательное. Из-за коронавируса выпал Антони Лопеш — опытный Руй Патрисиу сделал всё как надо. Мбаппе способен сделать гол из ничего — выше всяких похвал отработал Пепе. Экс-защитник “Реала” выдал классные 90 минут, показав, что не потерял навыков в чемпионате Португалии.



А вот у сборной Швеции всё грустно. Три поражения в трёх поединках и чистое последнее место. Угроза вернуться в лигу В маячит всё сильнее. Самое обидное, что с качеством футбола дела обстоят недурно. Категорически не везёт. Смотрелись лучше Франции — не удержали Мбаппе (0:1). Сдерживали Португалию — остались в меньшинстве в конце первого тайма и получили два мяча (0:2).



А накануне проиграли в Загребе (1:2). Игра выдалась ничейной, но индивидуальные ошибки всё же перевесили. Сперва позволили Луке Модричу разогнать контратаку и довести её до ума, затем защитник слишком легко проиграл позицию не самому мощному Перишичу после заброса.

Германия — Швейцария. Прогноз: Нойер с Киммихом после победы в Киеве уберут с пути Шакири Футболисты «Баварии» в порядке, а играть теперь предстоит дома.

Отставание от Хорватии составляет три очка, шведам надо цепляться любой ценой. Понятно, что шансы Португалии заметно выше, однако котировки несколько удивляют. “Тре крунур” не настолько слабы, чтобы оценивать их на уровне аутсайдера. На П2 с форой (+1) дают 2.05, вариант вполне неплохой.



Ставка попроще — ИТМ 2 гола сборной Португалии за 1.60. Сборная Швеции позволяет соперникам не так много, а пропустила она даже больше, чем заслуживала. Кроме того, рано или поздно удача должна повернуться к скандинавам лицом. Три поражения в трёх ничейных (или около того) поединках — это перебор.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Португалия — Швеция 14 октября 2020 года

Шансы Португалии действительно выше: команда на ходу, накануне она смотрелась в гостях ничуть не хуже Франции. В то же время перекос в линии кажется чрезмерным. Швеция потерпела три поражения, однако показывала хороший футбол и при доле везения могла рассчитывать на очки во всех случаях. Если фаворит и победит, то не одной левой.



Ставка: победа Швеции с форой (+1) за 2.05.