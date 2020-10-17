«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.40.

«Плотность в таблице предсказуемо большая. Однако, «Святые» –– соперник далеко непредсказуемый, могущий «влететь» 0:9 на своём поле «Лестеру», а потом взять реванш в гостях у обидевшего соперника – 2:1, а до того обыграть на «Стэмфорд Бридж» «Челси», который шёл на тот момент четвёртым, а «Сотон» лишь 17–м. Как вы понимаете, это моменты воспоминаний о прошлом сезоне.



В сезоне нынешнем выделим у «Святых» форварда Данни Ингза, который, кажется, перезагружает свою карьеру. Забил в стартовых четырёх матчах АПЛ 4 гола, был вызван в сборную Англии за матчи с Уэльсом, Бельгией и Данией – и там отличился. А с Ингзом Саутгейт пригласил в команду «Трёх Львов» и капитана «Сотона» Джеймса Ворд–Прауза.



Впрочем, «Челси» сборниками не удивишь, чьи 11 игроков были вызваны в свои национальные команды: Менди в сборную Сенегала (и получил травму), Жиру– Франции (в 100–й раз!), Джеймс, Маунт, Абрахам– Англии, Хаверц, Вернер, Рюдигер – Германии, Тьягу Силва – Бразилии, Жоржинью и Эмерсон – Италии.



Да, перед игрой с «Саутгемптоном» у Лэмпарда опять возникла вратарская проблема. Как я написал выше, травмировался в сборной Менди –– новый кипер «Челси» и в этом шанс гостей. Тут либо Кепа попытается доказать, что зря его списали и выдаст впечатляющий матч, либо Кепа этот матч провалит. И всё же поставим на хозяев с форой. На стороне хозяев непомерные амбиции молодых, талантливых игроков, которых ведёт молодой амбициозный тренер».