«Марсель» — «Бордо»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Марсель» — «Бордо».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.70.

«Марсель» — одна из самых «низовых» команд Лиги 1. 5 туров подряд в матчах команды Виллаш-Боаша проходит ставка «тотал голов меньше 2.5». После исторической победы над «ПСЖ» провансальцы не могут выиграть уже 4 тура (поражение от «Сент-Этьена» (0-2) и ничьи в поединках с «Лиллем» (1-1), «Метцом» (1-1) и «Лионом» (1-1).



«Бордо» трижды уже играл в нулевую ничью (с «Нантом», «Лионом» и «Ниццей»). А в последнем перед международной паузой туре жирондинцев просто прорвало — со счетом 3-0 был разгромлен «Дижон». Но в игре с «Марселем» забить 3 намного сложнее.



Во втором круге прошлого сезона во встрече этих соперников была зафиксирована нулевая ничья. Думаю, предстоящий матч тоже будет не очень результативным. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше 2.5 за 1.70".