«Селтик» — «Милан»: прямая трансляция матча 22 октября, какой канал, прогнозы и ставки
22 октября «Селтик» примет «Милан» в матче 1-го тура группы H Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех шотландцев оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.98.
Букмекеры не уверены, что матч группы H «Селтик» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.
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