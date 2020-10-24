«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 6-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» в рамках 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: гол «Ман Сити» в каждом тайме за 1.93.
«Манчестер Сити» выиграл два матча подряд без Де Брюйне: у «Арсенала» и у «Порту». Может быть, ни в одном из этих матчей он не удивил, но это уже достижение само по себе. Игровой прогресс явно заметен.
У «Вест Хэма» получилось совершить чудо в матче с «Тоттенхэмом». Два чуда подряд для команды Дэвида Мойеса — это все же перебор.
«Манчестер Сити» демонстрирует уверенную игру в атаке. В обороне по-прежнему проблемы. Даже в матче с «Порту» результативную ошибку совершил уже новый защитник Диаш. Кого бы Гвардиола ни покупал — все будут косячить. Такое ощущение, что это какая-то карма. В атаке вернулся Агуэро и даже без Де Брюйне «Манчестер Сити» в нападении вполне себе конкурентоспособен.
Мне нравится ставка на то, что «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах коэффициент примерно двойка. Учитывая форму нынешнего «Ман Сити», эта ставка вполне может сыграть".
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