Хабиб — Гейджи, UFC 254: прогноз Александра Вишневского на бой 24.10.2020

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который состоится в рамках вечера боев UFC 254.



Ставка: победа Хабиба болевым/удушающим/сдачей за 2.70.



«Коэффициент 1.32, который предлагается на победу явного фаворита боя, Хабиба, довольно низкий. Это довольно скучно. Поэтому я предлагаю поискать существенно более высокий коэффициент, а в своих рассуждениях я буду исходить того, что редко когда у Хабиба бои продолжаются коротко. В первом и втором раундах Хабиб не решает вопросы. Он реализует свое преимущество в выносливости и не спешит ставить точку в боях в первых двух раундах.



Как мы видели в предыдущих боях против Порье и МакГрегора, то даже когда у Хабиба и были возможности во втором раунде пойти в решительные действия, то он не спешил это делать. Он отчетливо понимал, что если переведет ситуацию в партер и приступит к решительным действиям, когда соперник уже измотан, то у него тогда уже будет больше шансов.

Гэтжи — очень сложный соперник. Если с Макгрегором было очевидно, что надо просто его повалить и в партере он будет несостоятелен, то американский боец в принципе опасен как в ударной технике, так и в партере. Преимущество Хабиба тут очевидно, но не такое огромное. Поэтому российскому борцу тут придется постараться и в первых двух раундах он точку в бое не поставит.



Тем более что нужно опасаться возможного удара, возможного нокаута, поэтому мой прогноз таков, что ни в первом, ни во втором раунде бой не закончится, потому что Хабиб будет тянуть ситуацию до третьего и до четвертого раундов.



Идея, которая мне кажется очевидной, — это то, что Хабиб победит или болевым, или удушающим, или добровольной сдачей. На это коэффициент довольно-таки высокий — 2.70. С точки зрения букмекеров, наиболее вероятный исход — это победа Хабиба по очкам. На это коэффициент 2.58. Но мне кажется, что очки тут считать не придется. Вариант того, что бой продлится полное время, слишком переоценен. Думаю, что здесь будет или болевой, или удушающий, или добровольная сдача, как это часто бывает в боях Хабиба, когда соперники трясут руками об пол и молят о пощаде".