«Локомотив» — «Бавария»: результат матча 27.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка. Во втором тайме, на 70-й минуте, хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счёт. Через 9 минут полузащитник Йозуа Киммих вновь вывел немецкую команду вперёд в счёте.

Эксперты не сомневались в победе «Баварии»: ставки на немецкий клуб принимались за 1.19. С 1000 рублей можно было выиграть 1190 рублей. Успех «Локомотива» шёл за 16.0, ничья — за 8.30.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.34, на «обе забьют» — 1.93. Точный счёт 2:1 в пользу мюнхенцев шёл за 11.0.