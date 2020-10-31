«Бёрнли» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч 7-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Челси».
Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 2.12, победа «Челси» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.94.
«Челси», хоть и забил в Краснодаре четыре мяча, до момента, когда «быки» развалились, особо ничем примечательным не отличался. В действиях лондонцев отсутствовали острота, скорость, да и в целом не было видно должного взаимодействия при позиционных атаках. Зиеш, постепенно вливающийся в команду, хорошо смотрелся, и не удивлюсь, если именно он станет главным источником креатива в ближайшие недели.
До Краснодара «Челси» также в двух играх выглядел невзрачно, и не забив, и особо ничего не создав во встречах с «Севильей» и «МЮ».
«Бернли» не только еще ни разу не выиграл в новом сезоне, так еще отличился всего в одном из последних шести матчей. Понятно, что команда Шона Дайша сосредоточится здесь на обороне, и вполне возможно, до поры до времени, будет в этом преуспевать. Игра без мяча по крайней мере у неё получается гораздо лучше, чем с ним».
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