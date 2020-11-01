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«Тамбов» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 13-го тура РПЛ в Саранске

«Тамбов» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 13-го тура РПЛ в Саранске
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Динамо»

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

«В московском «Динамо» успел поменяться тренерский штаб. Сейчас на посту рулевого экс-тренер немецкого «Майнца» Сандро Шварц. Он уже успел дебютировать, получилось выше всяких похвал. В матче прошлого тура бело-голубые принимали крепкий «Сочи» и победили со счётом 3:1.

Долго откладывать с первым мячом не стали, открыли счёт на 11-й минуте. Затем, правда, пропустили с углового, но надо сказать, что сочинцы очень много внимания уделяют розыгрышам стандартов. Впрочем, вернуться в игру хозяевам это не помешало, они уверенно довели дело до победы.

Москвичи могли даже выигрывать и крупнее, моменты для этого имелись. Шварц, судя по всему, очень здорово настроил команду, приход немецкого тренера встряхнул футболистов. «Динамо» показало совершенно другой футбол, да и самоотдача понравилась. На наш взгляд, клуб имеет все шансы снова набрать очки.

Конечно, в полузащите не сыграют дисквалифицированные Каборе и Грулёв, а в атаке, скорее всего, придётся обойтись без Нжи, получившего повреждение. Но в остальном с составом у бело-голубых порядок. Возможно даже появление арендованного защитника Гильермо Варела.

Много голов не ждём, всё-таки «Тамбов» неплохо играет на своём поле. За шесть номинально домашних игр в нынешнем сезоне РПЛ он пропустил всего пять голов, для аутсайдера это хорошие цифры. Вероятно, что и гости спешить не станут. Проверим комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90».

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За шесть номинально домашних игр тамбовчане пропустили всего пять голов.
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