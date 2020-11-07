Швеция — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Карьяла

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Швеция — Россия.
Ставка: победа Швеции за 2.06.
«Российская молодёжная сборная очень хорошо сыграла в своём первом матче на этом турнире. Она без проблем справилась с Финляндией (6:2), но в игре против Швеции я не знаю, чего от неё ожидать.
Швеция плохо сыграла против Чехии, особенно это касается первой половины встречи, затем она улучшила игру.
Шведы после поражения на старте турнира хотят набрать очки, а Россия выйдет на матч после неожиданной победы. Я считаю, что россияне не смогут второй раз подряд показать такой хоккей, какой был в игре против финнов. У молодых игроков ещё будет эйфория от успеха, и им будет очень сложно второй раз подряд настроиться на серьёзного соперника.
От этого матча ожидаю большого количества заброшенных шайб, потому что молодая российская команда намного лучше играет в атаке, чем в обороне».
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