«Химки» – «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Рубин».
Ставка: победа «Рубина» за 2.22.
«Рубин» сейчас в полном порядке. Располагается он в серединке турнирной таблицы. В последний раз эти команды очень давно играли между собой в чемпионате — в 2009 году. А в Кубке России встречались в 2019-м, и «Химки» победили 3:0. Но тогда «Рубин» уже был без Шаронова и еще без Слуцкого. Эдуардо Докампо был исполняющим обязанности. В «Химках» тогда работал Андрей Талалаев.
Сейчас «Рубин» в чемпионате идет достаточно неплохо. Две победы подряд казанцы одержали. И «Зенит» обыграли на выезде, и три мяча забили «Арсеналу». У «Рубина» был неудачный вылет в Хабаровск в Кубке России, тогда уступили СКА — 0:1. Смешанным составом там играли. Йевтич травму получил и в предстоящем матче не сыграает. Но зато возвращаются Макаров, Абильдгор, не игравшие в прошлом туре. Хорошая конкуренция. Есть Бакаев, Деспотович, Хван, ну и, конечно, Хвича Кварацхелия.
Мне кажется, при всех раскладах «Рубин» смотрится поинтереснее, чем «Химки». Да, у «Химок» тоже есть свои лидеры, футболисты, на которых стоит обратить внимание. Это и Мирзов, и Могилевец (бывший игрок «Рубина»), и Глушаков. Но мне кажется, что команда Слуцкого выглядит поинтереснее и посовременнее.
Рискну и поставлю на чистую победу «Рубина». Матч, кстати, в Химках пройдет без болельщиков. Если не хотите рисковать, то можно взять «Рубин» с форой (0). Для экспресса подойдет".
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