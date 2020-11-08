«Химки» – «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» за 2.22.

«Рубин» сейчас в полном порядке. Располагается он в серединке турнирной таблицы. В последний раз эти команды очень давно играли между собой в чемпионате — в 2009 году. А в Кубке России встречались в 2019-м, и «Химки» победили 3:0. Но тогда «Рубин» уже был без Шаронова и еще без Слуцкого. Эдуардо Докампо был исполняющим обязанности. В «Химках» тогда работал Андрей Талалаев.



Сейчас «Рубин» в чемпионате идет достаточно неплохо. Две победы подряд казанцы одержали. И «Зенит» обыграли на выезде, и три мяча забили «Арсеналу». У «Рубина» был неудачный вылет в Хабаровск в Кубке России, тогда уступили СКА — 0:1. Смешанным составом там играли. Йевтич травму получил и в предстоящем матче не сыграает. Но зато возвращаются Макаров, Абильдгор, не игравшие в прошлом туре. Хорошая конкуренция. Есть Бакаев, Деспотович, Хван, ну и, конечно, Хвича Кварацхелия.



Мне кажется, при всех раскладах «Рубин» смотрится поинтереснее, чем «Химки». Да, у «Химок» тоже есть свои лидеры, футболисты, на которых стоит обратить внимание. Это и Мирзов, и Могилевец (бывший игрок «Рубина»), и Глушаков. Но мне кажется, что команда Слуцкого выглядит поинтереснее и посовременнее.



Рискну и поставлю на чистую победу «Рубина». Матч, кстати, в Химках пройдет без болельщиков. Если не хотите рисковать, то можно взять «Рубин» с форой (0). Для экспресса подойдет".