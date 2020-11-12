Северная Ирландия — Словакия: прогноз Дениса Казанского на стыковой матч Евро-2020

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Северная Ирландия — Словакия.
Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.59.
«У Северной Ирландии второй шанс в истории так высоко подняться. Это накладывает дополнительную ответственность на команду. При этом нужно посмотреть, что она представляет собой. Только 2 победы в 10 встречах, причём совершенно не важно, где команда Иэна Бараклафа играет, дома или на выезде.
Думаю, что классная команда Словакии, которая прекрасно понимает свои шансы и слабые места, сосредоточится на обороне. Потому что у неё всего 2 победы в 13 гостевых матчах – это беда.
Одним нельзя рисковать, вторым тоже лучше этого не делать. Поэтому думаю, что всё может закончиться серией пенальти.
Но я бы сыграл здесь ничью в первом тайме. Мне кажется, если кто-то и рискнёт, то только во втором тайме», — сказал Казанский.
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