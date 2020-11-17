Франция – Швеция: прогноз Максима Ромащенко на матч Лиги наций 17 ноября

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Швеция.
Ставка: победа Франции с форой (-1) за 2.21.
«В матче последнего тура Группы 3 высшего дивизиона Лиги наций встретятся сборные Франции и Швеции. Французы уже обеспечили себе первое место в группе, и для них эта игра по факту приобретает статус товарищеской, а вот шведам, если они не хотят вылететь из числа элитных сборных, надо набирать очки и ждать, что параллельно португальцы разделаются с хорватами.
Франция не проигрывает в официальных матчах с июня прошлого года, а в своей группе Лиги наций позволила отобрать очки только действующим чемпионам Европы сборной Португалии, сыграв дома с ними 0:0. Впрочем, в минувшем туре в гостях французы доказали своё общее превосходство над Роналду и его партнёрами – 1:0.
Шведы, как мы помним, в прошлом розыгрыше Лиги наций сумели пробиться в элиту, оставив на втором месте россиян. Однако пока в высшем дивизионе экзамен они не проходят – всего одна победа в пяти играх (над хорватами 2:1 в минувшем туре) и закономерное последнее место. Удручает болельщиков сборной и низкая эффективность её атаки – так, в пяти проигранных встречах шведы смогли отличиться лишь однажды.
Несмотря на то что очки нужны гостям, хозяева, считаю, являются очевидными фаворитами игры. Думаю, они смогут грамотно распорядиться своим мастерством в отдельных голевых моментах и одержат убедительную победу», — сказал Ромащенко.
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