Франция – Швеция: прогноз Максима Ромащенко на матч Лиги наций 17 ноября

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Швеция.



Ставка: победа Франции с форой (-1) за 2.21.



«В матче последнего тура Группы 3 высшего дивизиона Лиги наций встретятся сборные Франции и Швеции. Французы уже обеспечили себе первое место в группе, и для них эта игра по факту приобретает статус товарищеской, а вот шведам, если они не хотят вылететь из числа элитных сборных, надо набирать очки и ждать, что параллельно португальцы разделаются с хорватами.



Франция не проигрывает в официальных матчах с июня прошлого года, а в своей группе Лиги наций позволила отобрать очки только действующим чемпионам Европы сборной Португалии, сыграв дома с ними 0:0. Впрочем, в минувшем туре в гостях французы доказали своё общее превосходство над Роналду и его партнёрами – 1:0.



Шведы, как мы помним, в прошлом розыгрыше Лиги наций сумели пробиться в элиту, оставив на втором месте россиян. Однако пока в высшем дивизионе экзамен они не проходят – всего одна победа в пяти играх (над хорватами 2:1 в минувшем туре) и закономерное последнее место. Удручает болельщиков сборной и низкая эффективность её атаки – так, в пяти проигранных встречах шведы смогли отличиться лишь однажды.



Несмотря на то что очки нужны гостям, хозяева, считаю, являются очевидными фаворитами игры. Думаю, они смогут грамотно распорядиться своим мастерством в отдельных голевых моментах и одержат убедительную победу», — сказал Ромащенко.

Франция — Швеция. Прогноз: Жиру и Гризманну ничего не надо, Берг с Ларссоном получат шанс В предыдущем очном поединке шведы владели мячом более 50% времени.