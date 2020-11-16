Франция — Швеция. Прогноз: Жиру и Гризманну ничего не надо, Берг с Ларссоном получат шанс

17 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Франция — Швеция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех Швеции оценён букмекерами в 6.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Франция — Швеция 17 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Франция — Швеция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций Франция — Швеция (17.11.2020)

Ноябрьская международная пауза подходит к концу, сборные сыграли товарищеские матчи и пятый тур в Лиге наций УЕФА. А это значит, что в новом европейском турнире осталось провести последние встречи, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

Хорватия — Португалия. Прогноз: Роналду будет пылать, но Влашич с Модричем не испугаются Сборная Хорватии забивает уже 18 матчей кряду.

В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу шестого тура откроют 17 ноября девять поединков, а завершат 18 ноября сразу 18. Среди прочих во вторник сборная Франции на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени примет сборную Швеции, начало — в 22:45 мск.



14 ноября в пятом туре Лиги наций на выезде французы обыграли с минимальным счётом сборную Португалии. Игра получилась интересной, Уго Льорис и Руй Патрисиу совершили по шесть сейвов. Однако фортуна была на стороне гостей, единственный гол забил игрок лондонского «Челси» Н'Голо Канте, здорово подключившийся из глубины.



Благодаря выездной победе команда Дидье Дешама досрочно вышла в стадию плей-офф турнира. Сейчас они лидируют в группе с 13 баллами в активе. У португальцев на три пункта меньше, но даже при равенстве очков они останутся вторыми из-за дополнительных показателей. А потому предстоящий поединок со шведами уже ничего не значит с точки зрения турнирной борьбы.

«Амур» — «Авангард». Прогноз: Хартли, Емелин и Якупов сделают работу над ошибками Омичи в воскресенье проиграли в Хабаровске и рискуют потерять второе место на Востоке.

Автор победного мяча Канте на этот раз пропустит игру сборной, поскольку перебрал жёлтых карточек. Впрочем, Дешаму едва ли сильно потребуется помощь полузащитника. Очень вероятно, что французский специалист проведёт ротацию состава и даст некоторым лидерам отдохнуть. Что, в принципе, только на руку сборной Швеции.



Жёлто-синие в пятом туре принимали сборную Хорватии и наконец-то набрали очки. Добыли победу со счётом 2:1, причём абсолютно заслуженно. Хозяева здорово провели первый тайм: забили два мяча и ушли на перерыв с солидным преимуществом. Гости отквитали один гол лишь в концовке встречи, да и там без везения не обошлось.



Шведы рискуют покинуть лигу А. После пяти игр у них только три очка и последнее место. У хорватов столько же, но находятся они выше, так как забили больше. Шансы спастись остаются, но для того подопечным Янне Андерссона нужно набирать очки с французами и надеяться, что португальцы обыграют Хорватию.

Тайсон – Джонс. Прогноз букмекеров на бой: Железный Майк тряхнет стариной Тайсон не выходил в ринг почти 15 лет, но все равно фаворит.

Впрочем, отобрать очки у французов на их территории будет проблематично. На гол мотивированная Швеция наиграть вполне может, всё же состав ожидается у Франции не основной. Но на большее рассчитывать вряд ли стоит. При желании можно проверить гол гостей за коэффициент 1.84.



Мы бы также подумали над ставкой тотал меньше 2.5 мяча за 1.71. Наверняка шведы сыграют надёжно в обороне, постараются не пропустить. Однако даже второй состав у французов представляет опасность, особенно на своём поле. Ожидаем напряжённой игры.



Интересно выглядит П2 по проценту владения мячом с форой (+13). За такой вариант букмекеры дают вполне рабочий коэффициент 1.83. В среднем за игру в текущем розыгрыше Лиги наций сборная Франции владеет мячом 48 процентов времени, а в прошлом очном поединке сборная Швеции владела мячом даже больше. Не ждём колоссального преимущества французов и на этот раз.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Франция — Швеция 17 ноября 2020 года

Французы уже вышли в стадию плей-офф, мотивации не так уж и много. А вот шведам очки нужны как воздух, иначе они отправятся дивизионом ниже. Ждём напряжённой игры без сильного преимущества какой-либо из сторон. Хозяева поберегут лидеров, чтобы снизить риск травм. А гости постараются прыгнуть выше головы.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 1.71.



Ставка 2: победа Швеции по проценту владения мячом с форой (+13) за 1.83.