РПЛ: потеря контрактов с букмекерами станет для клубов крайне болезненной

Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации РПЛ Павел Суворов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым высказал мнение относительно перспектив сокращения спонсорских контрактов букмекеров с клубами лиги.



«Что касается клубов РПЛ, то основную финансовую нагрузку всё-таки несут якорные спонсоры и партнёры клубов; доля доходов от букмекеров в бюджете не является системообразующей, но её потеря в любом случае будет крайне болезненной.



Отрасль, конечно, должна регулироваться, иметь возрастной ценз, определённый общественный контроль, прозрачные механизмы участия и так далее, но она уже неотъемлемая часть российской экономики. Возможность открыто спонсировать спортивные события и размещать рекламу у букмекеров появилась всего 3 года назад, этот рынок в самом начале пути, многие процессы и отношения только выстраиваются, идёт конкурентная борьба за потребителей, за лучшие спонсорские активы. Поэтому новые меры регуляторов должны всегда осуществляться с учётом интересов всех субъектов этой экосистемы», — заявил Суворов.

«Букмекеры – самый активный инвестор». К чему могут привести новые инициативы власти Основная мысль власть имущих — увеличить отчисления на развитие спорта. Но это может привести к непредсказуемым последствиям.