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Даниил Медведев – Рафаэль Надаль: прогноз Надежды Петровой на полуфинал Итогового турнира

Даниил Медведев – Рафаэль Надаль: прогноз Надежды Петровой на полуфинал Итогового турнира
Ставки / Прогнозы 0

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч итогового турнира в Лондоне Даниил МедведевРафаэль Надаль.

Ставка: победа Надаля в трёх сетах за 4.39.

«Второй полуфинал итогового турнира. Четвертый сеяный Даниил Медведев сыграет со вторым сеяным Рафаэлем Надалем. По личным встречам — 3:0 лидирует Надаль. Все эти три раза они встречались в прошлом году. Это был лучший сезон Медведева. Последние турниры проходили как раз на быстром покрытии — это US Open финал, где Даня уступил в финальном сете Надалю, а также в Лондоне здесь на итоговом турнире в решающем сете также проиграл Надалю.

Прошёл уже один год. Этот сезон, конечно, не самый лучший для Медведева, но Надаль в этом сезоне также хорош, он выиграл Большой шлем, Роллан Гаррос. Обычно он не блистает результатами на нынешнем турнире, ни разу ещё не выигрывал и наверняка в этом году поборется за победу. Для Медведева минус, что он вчера лишь поздно вечером завершил свой последний матч группового турнира. Времени для восстановления и подготовки к матчу с одним из лучших теннисистов мира у него не очень много. Как бы этот факт и не повлиял на итоговый результат.

У Надаля был вчера выходной, свой последний матч на этом турнире он провёл позавчера, обыграв в трех сетах Циципаса. Вчера у него было время восстановиться, потренироваться и настроиться на следующую игру. Всё равно теннисисты будут биться до конца, для кого-то этот матч станет последним в этом сезоне, поэтому надо всё оставлять на корте.

Почему то мне кажется что удача будет на стороне Надаля, он выиграет в 3 сетах. Выбираю ставку на счет по сетам 1-2 за 4.39».

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