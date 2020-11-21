Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Прогноз: великий испанец не пустит россиянина в финал

21 ноября Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграют в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.73, успех испанца оценён коэффициентом 2.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира ATP Медведев — Надаль 21 ноября

Аналитики считают, что полуфинальный матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.11. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.36.

Анализ полуфинала Итогового турнира Даниил Медведев — Рафаэль Надаль (21.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, вишенка на торте — Итоговый турнир ATP — выходит на финишную прямую. С групповой стадии разобрались на буднях, а в выходные стартует плей-офф. Полуфинальные матчи будут сыграны в один день — 21 ноября.

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Барьер группового раунда преодолел один из двух россиян. Андрей Рублёв имел шансы против Стефаноса Циципаса, но допустил двойную ошибку на матчболе и уступил. Победа над Домиником Тимом уже ничего не решала. Зато Даниил Медведев вышел в полуфинал досрочно, разбив в двух партиях Александра Зверева и Новака Джоковича.

В полуфинале выпало играть со старым знакомым — Рафаэлем Надалем. Тот легко разобрался с Рублёвым, а вот дальше пошли трудности. Отбегал 2,5 часа с Домиником Тимом, уступив в двух сетах. Теннис получился классным, было много красивых розыгрышей. Но оба тай-брейка испанец провалил.

Всё решилось в битве с Циципасом. Начал хорошо, ближе к середине второго часа стал проседать. Внезапно проиграл подачу при 4:5 (двойная ошибка на сетболе — такое вторая ракетка мира выдаёт редко). Да и в третьей партии смотрелся не так здорово. Правда, грек вообще встал. В общем, опыт и характер сказались (6:4, 4:6, 6:2).

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Видимо, именно поэтому букмекеры отдают заметное преимущество россиянину. Похоже, физически Король грунта готов не лучшим образом. И вот тут уже начинаются вопросы. Даниил в Лондоне пока действительно великолепен. Если не считать стартового отрезка со Зверевым (много сумбура, сказывалось волнение), играет он просто отлично. Ровно, уверенно, надёжно.

Подача, привычная стена на задней линии, уверенность, отсутствие срывов — всё на месте. И всё же. Во-первых, у Рафы имелись лишние сутки на отдых. Игра со Шварцманом ничего не решала, но выходить на корт всё же пришлось. Да ещё и последним запуском. Закончил уже после полуночи, какие-то силы явно затратил. При таком графике лишний день восстановления — это очень много.

Во-вторых, история противостояния. Все три предыдущих поединка испанец забрал. Все — в 2019 году. В финале Монреаля отдал всего три гейма, затем был тот самый финал US Open с пятью сетами. И итоговый в Лондоне, где дело дошло до тай-брейка решающей партии. Те встречи могут оказать дополнительное психологическое давление.

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В-третьих, стиль Надаля. Много низких отскоков от корта, резаные удары, короткие переводы. Если он не будет затягивать розыгрыши и постарается действовать агрессивнее, у Даниила непременно возникнут проблемы. Пожалуй, этих трёх факторов вполне достаточно, чтобы сыграть против линии.

Брать ли П2 за 2.35 — дело вкуса. На наш взгляд, линия должна быть гораздо ровнее, поскольку шансы максимально близки к классическим 50/50. П2 с форой (+2 гейма) за 1.83 выглядит замечательно. Надаль в Лондоне хорошо подаёт и за три поединка допустил всего две двойные ошибки.

Ну и последнее. Грубо говоря, если на Рафу дают заметно больше двойки, а в соперниках не Джокович и Федерер, надо брать. Тем более с учётом лишнего дня отдыха. На дистанции должен быть плюс.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Даниил Медведев — Рафаэль Надаль 21 ноября 2020 года

Букмекеры удивляют. Медведев действительно здорово выглядит в Лондоне, а Надаль преодолел групповой раунд со скрипом. Однако у испанца имелись лишние сутки на восстановление, что при таком плотном графике имеет большое значение. И все три очные встречи он забрал, а это дополнительное давление на психику Даниила. Рафа умеет добавлять в ключевых матчах, так что коэффициент 2.35 кажется завышенным. Шансы максимально близки к равным.

Ставка: победа Надаля за 2.35.