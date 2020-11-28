«Ростов» — «Динамо»: прогноз Владислава Батурина на матч 16-го тура РПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.

«Ростов», несмотря на недавнюю распродажу ценных кадров, продолжает оставаться конкурентоспособным коллективом, в котором появляются новые лица и за работой Валерия Карпина по-прежнему очень любопытно наблюдать.



Интересно следить и за «Динамо» с его новым главным тренером. Пока у Сандро Шварца дела идут в гору, его команда достаточно уверенно собирает очки и повышает качество, а также зрелищность своей игры, что позволяет москвичам по итогам первого круга занимать четвёртое место.



Соперники выглядят сейчас боевито и полны амбиций. Команды Карпина и Шварца пытаются играть в современной манере, активно и продуманно используя прессинг, демонстрируя высокую самоотдачу и компактность в линиях. В обороне есть порядок, вратари надёжны, команды имеют хорошие показатели по пропущенным мячам. «Ростов» и «Динамо» — соперники, умеющие играть жёстко и неуступчиво, поэтому буду ждать от этого противостояния большого упорства со стороны участников матча, и мой прогноз будет связан с результативностью".