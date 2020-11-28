«Ростов» — «Динамо»: прогноз Владислава Батурина на матч 16-го тура РПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.
«Ростов», несмотря на недавнюю распродажу ценных кадров, продолжает оставаться конкурентоспособным коллективом, в котором появляются новые лица и за работой Валерия Карпина по-прежнему очень любопытно наблюдать.
Интересно следить и за «Динамо» с его новым главным тренером. Пока у Сандро Шварца дела идут в гору, его команда достаточно уверенно собирает очки и повышает качество, а также зрелищность своей игры, что позволяет москвичам по итогам первого круга занимать четвёртое место.
Соперники выглядят сейчас боевито и полны амбиций. Команды Карпина и Шварца пытаются играть в современной манере, активно и продуманно используя прессинг, демонстрируя высокую самоотдачу и компактность в линиях. В обороне есть порядок, вратари надёжны, команды имеют хорошие показатели по пропущенным мячам. «Ростов» и «Динамо» — соперники, умеющие играть жёстко и неуступчиво, поэтому буду ждать от этого противостояния большого упорства со стороны участников матча, и мой прогноз будет связан с результативностью".
- 28 ноября 2020
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
01:00
-
00:00
- 27 ноября 2020
-
23:00
-
22:14
-
22:00
-
21:49
-
21:01
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:04
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:55
-
09:20
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:13
- 26 ноября 2020
-
23:11
-
22:49