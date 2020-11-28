«Реал Мадрид» — «Алавес»: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Испании

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Алавес».
Ставка: победа «Реала» со счётом 1:0 за 7.70.
«Мадридский «Реал» многих удивил тем, что обыграл «Интер» без основной пачки футболистов основного состава.
Мне кажется, что сыграли заявления клуба о том, что они готовы отпускать того же Иско, то есть терпение клуба закончилось и он готов не держать тех, кто не хочет держаться за клуб и хочет бороться за то, чтобы остаться в команде. Мне кажется, что это психологически сработало. По крайне мере в матче с «Интером» такая мысль возникла.
Другое дело, что явно мадридский «Реал» потерял много сил. Играя против команды, которая больше будет действовать в обороне, больше закрываться и создавать меньше пространства, «Реалу» будет банально сложнее. Думаю, что «Реал» выиграет, но забит будет максимум один гол».
- 28 ноября 2020
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