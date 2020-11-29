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«Наполи» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 9-го тура чемпионата Италии

«Наполи» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 9-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Наполи» — «Рома».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

«Наполи» и «Рома» хорошо начали итальянский сезон. Это высокие позиции в чемпионате Италии и те команды, которые в Лиге Европы выступают очень неплохо. Групповой раунд они обязательно должны пройти.

Самое главное, что у Гаттузо и Фонсеки уже много, что работает, несмотря на какие-то потери. У «Наполи» сейчас потерь не так много, а вот у «Ромы» очень серьезные кадровые трудности.

С этими трудностями «Рома» очень неплохо справляется. В прошлом туре без целой группы полузащитников n Джеко, выиграла 3:0 у «Пармы», причем очень спокойно. После этого была победа в Лиге Европы.

«Наполи» также дает результат, хотя было обидное поражение от «Милана», причем даже был конфликт между Гаттузо и игроками. Дженнаро был очень недоволен тем, как сыграла команда и как она реализовывала моменты.

В общем, в предстоящем матче будет предельная мотивация. Кроме того, мы знаем, что после ухода Марадоны именно «Наполи» будет предельно мотивирован, чтобы не только добиваться результата, но и этим результатом чтить память великого аргентинца. Поэтому будут приложены все усилия.

Мне кажется, матч получится результативный. Выберу комбинированную ставку — обе забьют и тотал матча больше 2.5".

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