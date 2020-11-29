«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».
Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1.78.
«Честно признаться, не понимаю, почему «Реал» идет фаворитом в этом поединке. Команда Иманоля Альгуасиля проводила в четверг тяжелейший матч с «Алкмаром», по итогам которого было важно не упустить второе место группы в Лиге Европы. «Вильярреалу» повезло больше, потому что «Маккаби» не создавал особых проблем, а ничейный результат 1:1 устраивал обе стороны.
Хозяева лидируют в чемпионате Испании с 23 очками, а гости идут третьими, отставая от своего нынешнего соперника на четыре очка. Бело-голубые может и не против победить, но я думаю, что им может не хватить сил на это. От подопечных Унаи Эмери, которые сейчас находятся в отличной форме, жду больше агрессии впереди. Вероятно, увидим очень упорный поединок, который закончится очередной ничьей, но, считаю, небольшое преимущество все же должно быть у желтой субмарины».
- 29 ноября 2020
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:40
-
08:37