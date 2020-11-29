«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

Ставка: «Вильярреал» не проиграет за 1.78.

«Честно признаться, не понимаю, почему «Реал» идет фаворитом в этом поединке. Команда Иманоля Альгуасиля проводила в четверг тяжелейший матч с «Алкмаром», по итогам которого было важно не упустить второе место группы в Лиге Европы. «Вильярреалу» повезло больше, потому что «Маккаби» не создавал особых проблем, а ничейный результат 1:1 устраивал обе стороны.



Хозяева лидируют в чемпионате Испании с 23 очками, а гости идут третьими, отставая от своего нынешнего соперника на четыре очка. Бело-голубые может и не против победить, но я думаю, что им может не хватить сил на это. От подопечных Унаи Эмери, которые сейчас находятся в отличной форме, жду больше агрессии впереди. Вероятно, увидим очень упорный поединок, который закончится очередной ничьей, но, считаю, небольшое преимущество все же должно быть у желтой субмарины».