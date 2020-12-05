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«Трактор» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

«Трактор» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Трактор» — СКА.

Ставка: победа СКА за 2.23.

«Трактор» наконец-то выиграл, но как выиграл! Выиграл в Риге, а это по нынешним временам всё равно что сироту обидеть. Да ещё обижали сироту челябинцы муторно и мучительно. С такой игрой, и особенно такой результативностью, не то что против СКА — против «Куньлуня», не к ночи он будь упомянут, выходить на лёд страшновато. А придётся.

По всему выходит, что шансов у «Трактора» совсем немного. А точнее, их практически нет. Потому что в этой паре в последнее время выигрывать дома не принято. И четыре последних «междусобойчика» (а это, на минуточку, два полноценных сезона) завершились победами гостей. Причём два последних раза, в том числе один в нынешнем сезоне, выступал «Трактор». Так что тут ещё «оборотка» должна прилететь.

И, наконец, последняя причина. Как мы помним, Челябинская область с хоккейной точки зрения у нас нынче замкнутая система. А «Магнитка» свой матч у СКА уже выиграла, сыпанув армейцам перца под хвост. Значит, «Трактор» должен этому же самому СКА свой матч проиграть.

Вот и проиграет. Причём в основное время. Много шайб не будет, питерцы обойдутся минимумом. Причём, возможно даже самым минимумом, победив в Челябинске, скажем, со счетом 1:0».

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